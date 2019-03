Bi Garcia vai a Brasília e busca de recursos e discorda da retirada de projeto que cria novas universidades do Congresso Nacional

Através da mensagem presidencial nº 84, publicada nesta segunda-feira, 18 de março, no Diário Oficial da União, o Governo Federal solicita a retirada de tramitação do projeto que cria a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas, a Universidade Federal do Médio e Alto Solimões e novos institutos federais.

Incentivador do desmembramento do campus da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) de Parintins para a criação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas, o prefeito Bi Garcia diz que está surpreso com a decisão do Governo Federal em retirar o projeto do Congresso Nacional.

Segundo Bi Garcia, a decisão do governo é equivocada ao alegar que a criação de novas universidades geraria mais despesas para os cofres públicos.

“Não é verdade que a criação da Universidade do Médio e Baixo Amazonas cria mais despesas para o Governo. Está bem claro no texto do projeto que os recursos não oneram em nada o Governo Federal. Os recursos são provenientes do orçamento já estabelecido e repassado pela UFAM para os campus de Parintins e Itacoatiara. Ao criar a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas, a UFAM apenas vai retirar do seu orçamento o que já gastava todos os anos nesses dois campus”, enfatiza.

O prefeito garante que vai debater com deputados federais e senadores do Amazonas para convencer o Governo Federal a não retirar de tramitação o projeto que cria novas universidades. Para Bi Garcia, a não-criação da Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas e da Universidade Federal do Médio e Alto Solimões será um duro golpe para o interior do Amazonas.

“São 110 anos que nós estamos com uma única universidade federal no Estado do Amazonas que é a UFAM. O Pará tem quatro universidades federais, sendo duas no interior e duas na capital. Nós vamos lutar para que a gente possa permanecer com esse projeto de lei no Congresso Nacional para no futuro conquistarmos a Universidade Federal do Médio e Baixo Amazonas com sede em Parintins”, conclui o prefeito.

Em Manaus e Brasília, Bi Garcia trabalha destinação de investimentos para Parintins

O prefeito Bi Garcia inicia nesta segunda-feira, 18 de março, uma agenda de audiências com deputados estaduais, deputados federais e senadores do Amazonas visando mais investimentos para Parintins neste ano. Os encontros ocorrem em Manaus e Brasília.

Em Manaus, Bi Garcia participa um encontro com a bancada federal do Amazonas, na Assembleia Legislativa, juntamente com todos os prefeitos do interior. O prefeito também terá reunião com a bancada estadual nesta segunda. O principal intuito das audiências com deputados e senadores do Amazonas é o alinhamento de emendas para atender às necessidades dos municípios do interior do Estado.

Na terça-feira (19), o prefeito cumpre agenda oficial em Brasília. Na capital federal, Bi Garcia acompanhará o senador Omar Aziz em uma reunião com o ministro de Infraestrutura para discutir a liberação e confirmação do convênio, junto ao Governo Federal, para a construção de muro de arrimo na orla de Parintins. Se confirmada, a obra será feita com o valor de R$ 14 milhões, fruto de emenda do senador Omar.

“Estou levando o relatório da situação que se encontra a orla do município, com os problemas em trechos do muro, principalmente no Comuna’s com duas partes quebradas. Também temos a região que envolve o São Benedito até a Baixa do São José e o trecho da igreja do Sagrado Coração de Jesus até o Matadouro Municipal”, acrescenta Bi Garcia.

SECOM