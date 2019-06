Bi Garcia viabiliza emendas para Parintins com bancada federal em Brasília

Tweet no Twitter

O deputado federal Delegado Pablo (E) recebeu o prefeito de Parintins, Bi Garcia.

Nesta terça-feira, 18 de junho, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, cumpre uma agenda de compromissos em Brasília para viabilizar investimentos para o município através de emendas parlamentares. Na última segunda-feira (17), Garcia reuniu com os secretários de Cultura e Infraestrutura do Estado para agilizar ações em conjunto da Prefeitura e Governo do Estado.

Na capital federal, o prefeito tem audiências com os senador Omar Aziz e Plínio Valério, e com os deputados federais Delegado Pablo e Marcelo Ramos. A pauta principal dos encontros é a destinação de recursos para a saúde.

“Temos um orçamento limitado. Sem o apoio de nossas bancadas estadual e federal não teríamos como fazer grandes investimentos em Parintins só com recursos próprios. Esse trabalho de parceria deu e está dando certo. Prova disso são as UBS e o novo mercado municipal que reinauguramos recentemente, frutos de emendas parlamentares”, comenta Bi Garcia.

Ainda em Brasília, o prefeito vai até o Ministério do Turismo para alinhar a liberação da última parcela do convênio da revitalização do Mercado Municipal Leopoldo Neves.

SECOM