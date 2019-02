Bi Garcia vistoria obras executadas pela Prefeitura

Na manhã desta terça-feira (12), o prefeito de Parintins, Bi Garcia, cumpriu uma agenda de vistorias no Mercado Municipal, Praça do Cristo Redentor, Praça de Esportes e Cultura (PEC) do Bairro da União e Complexo de Esporte e Lazer Cantagalo. As vistorias foram acompanhadas pelo gerente executivo da Caixa Econômica Federal, Hamilton Pacheco, presidente da Câmara, Telo Pinto, e secretário de Obras, Mateus Assayag.

No Mercado Municipal, o prefeito determinou algumas melhorias na obra que está em fase de acabamento. Com a revitalização, o mercado contará com 27 boxes de vendas, reservatório de água de 55 mil litros e moderno sistema de tratamento de água e esgoto. A obra, assim como a da PEC do Bairro da União, é realizada por meio de convênio entre a Prefeitura e Governo Federal.

Fechando as vistorias, Bi Garcia esteve no Cantagalo para acompanhar a reforma do complexo. No local está sendo feito calçamento, colocação de proteção e construção de um novo píer, construção de boxes e sistema de acessibilidade.

O acompanhamento das obras, segundo Bi Garcia, é importante para garantir a qualidade dos serviços que são executados por meio de recursos próprios do Município e convênios. “Temos uma preocupação de entregar patrimônios públicos de qualidade para o povo de Parintins. Essas vistorias são essenciais para identificar possíveis falhas e apontar adequações necessárias nessas obras de grande importância”, finaliza Bi Garcia.

