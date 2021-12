Bi Garcia vistoria obras na região da Valéria

Em agenda de trabalho na zona rural, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (DEM), esteve na tarde desta sexta-feira (10) na comunidade Santa Rita da Valéria, localizada na Serra de Parintins, para vistoriar a construção de um ginásio poliesportivo e a ampliação da escola municipal Marcelino Henrique com mais duas salas de aula. Garcia foi acompanhado pelo presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), pelo secretário de Obras, Albano Albuquerque, e engenheiros.

As obras são executadas pela Prefeitura através de recursos próprios e recursos oriundos de emendas parlamentares estaduais. A comunidade Santa Rita é considerada a localidade polo na região da Serra de Parintins.

Fora o ginásio e a ampliação da escola, a comunidade Santa Rita ganhará também a construção de uma rampa em concreto armado e um mirante para fomentar o turismo na região. As obras serão executadas pelo Governo do Estado, através da Amazonastur. Os investimentos são articulados pelo prefeito Bi Garcia e o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff.

“São investimentos importantes que vão acontecer a partir do ano que vem e vamos acabar com esse problema da rampa que é piçarrada. Vamos continuar com os trabalhos e brevemente entregar essas obras. O povo está satisfeito com as obras e os investimentos para melhorar a qualidade de vida”, comenta Bi Garcia.

Foto: Júnior Preto