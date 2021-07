Bi Garcia vistoria recapeamento da estrada do Macurany

Principal via de acesso a uma das principais regiões suburbanas de Parintins, a estrada do Macurany está sendo revitalizada com o recapeamento asfáltico realizado pela Prefeitura. A ação, que é executada com recursos federais de emendas dos senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB), foi vistoriada na manhã desta quinta-feira pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e pelo secretário de Obras, Albano Albuquerque.

O recapeamento da estrada é feito com uma camada de 5 cm de asfalto CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), um dos tipos mais utilizados em pavimentação de estradas em todo o Brasil devido a sua alta qualidade.

Com o asfaltamento, o acesso à comunidade do Macurany, residencial Vila Cristina, residencial Parintins e demais localidades da região será facilitado, como destaca o prefeito Bi Garcia. “Nós priorizamos a estrada do Macurany justamente pela buraqueira que existe naquele trecho localizado na metade da estrada. Nós estamos metendo agora asfalto de qualidade, tipo CBUQ, que é com 5 cm”, enfatiza.

Após a conclusão do recapeamento na estrada do Macurany, a ação continuará em vários bairros da cidade e também será executada na estrada que dá acesso ao aeroporto Júlio Belém e comunidade do Parananema.

SECOM

Fotos: Eder Repolho