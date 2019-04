Bibliotecária do ICSEZ/Ufam agradece doação de Acervo JI 2018

“Somos muito grato ao professor Frazão por nos presentear todos os anos com o Acervo anual do Jornal da Ilha com as principais notícias locais. Essa é uma fonte de informação muito consultada pelos nossos alunos de diversos cursos que vai desde a Comunicação Social/Jornalismo até à Educação Física”, destacou a bibliotecária documentalista, Alciana Azevedo sobre a importância do Acervo disponível na Biblioteca do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia (ICSEZ) da Universidade Federal do Amazonas, Ufam, localizada na estrada Eduardo Braga.

O Jornal da Ilha em 2019 completa 18 anos de fundação e todos os seus 17 periódicos anuais (2001 a 2018) estão disponíveis na Universidade Federal. “No último período da turma de educação física, o professor Marcelo Radicchi fez uso na coletânea inteira do jornal. A gente fica feliz com mais esse presente que vem agregar, enriquecendo nosso acervo. Muito obrigado a todos do Jornal da Ilha”, agradeceu a bibliotecária da Ufam ao receber o informativo, agora fonte de pesquisa, das mãos do repórter Kedson Silva.

O diretor Carlos Frazão mais uma vez agradece a parceria junto a universidade e o apoio da Gráfica João XXIII, em especial ao gerente Fran Canto, pela encadernação dos 17 volumes doados à biblioteca do ICSEZ/UFAM até hoje.

Kedson Silva/JI