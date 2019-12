Bingão de mamotes e rodeio são atrações nos três últimos dias da 34ª Expopin

Nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, a 34ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin) terá um grande bingão de 12 mamotes, bem como a apresentação de rodeio, com montaria em touros. O presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), Telo Pinto, convida a população para participar da programação social.

As cartelas do bingão são vendidas no Parque de Exposição Luiz Lourenço de Souza, ao preço de R$ 10,00, e a Companhia J.R Rodeios já monta a estrutura na Pista Osmar Faria, com a chegada dos touros. O bingão dos mamotes foi uma proposta da vice-presidente da APP, Nazaré Jacaúna, abraçada pelos pecuaristas, com a doação dos animais.

Os recursos adquiridos com a promoção serão aplicados no funcionamento do parque de exposição, logo após o encerramento da 34ª Expopin. “Em reunião com os pecuaristas, surgiu a ideia de realizarmos o bingo, a fim de arrecadar de fundos em prol ao fortalecimento da nossa associação. Serão três bingos, com quatro mamotes em cada noite”, explica Telo Pinto.

Assessoria de Imprensa EXPOPIN