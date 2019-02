Bloco Amigos de Parintins apresenta novidade para o Carnaval de 2019

Dj Kleyton Barbosa, Samba Kiss, Adriano Lima, Grupo Simplicidade, Klínger Araújo, Felipe Jr. além da participação especial do rei David Assayag são as atrações confirmadas para os foliões que brincarão no dia 16 de fevereiro, em Manaus, a segunda edição do Carnaval do Bloco Amigos de Parintins que acontece a partir das 11h na Avenida Albert Sabin Q – Casa 15, conjunto Shangrilá á no bairro Parque Dez, próximo a Clínica Hapvida.

Segundo um dos diretores do bloco dos parintinenses que residem na Capital, Ramon Rodrigues, além das atrações musicais, sorteios de brindes da Utopia Relógios, kits da Avon, artesantos confeccionados em MDF e camisas dos bois Caprichoso e Garantido, além de um completo serviço de bar e restaurante, assim como, um forte esquema de segurança serão oferecidos aos foliões.

“A idéia do Bloco surgiu ano passado (2018) durante um encontro com amigos parintinenses que não puderam ir até Parintins para o Carnailha devido compromissos profissionais. Então tivemos a idéia de fazer o nosso próprio carnaval que ano passado foi um sucesso. Só tenho a agradecer aos amigos e parceiros que abraçam esse bloco e convidar a todos a participar e aproveitar para rever amigos”, ressaltou Ramon.

Para maiores informações ou compra do abadá do Bloco Amigos de Parintins ao preço de R$ 20 reais, é só ligar para os números de telefones: (92) 99250-7509/ 99107-0057 / 99230-0528.

Kedson Silva/JI