Bloco Lagarto Salgado ganha troféu JI Destaque Carnailha 2019

Através do voto popular pelo programa Parintins em Revista da Rádio Clube, a marchinha do Bloco Lagarto Salgado que homenageou Patixa Teló com o enredo “Patixa pode ser o que quiser, no mundo da fantasia pode ser qualquer mulher” de autoria do compositor Alex Aguiar foi eleita a melhor Marchinha do Carnailha 2019. A entrega do troféu JI Destaque Carnailha 2019 foi feita durante o programa de rádio na tarde desta terça-feira, 05 de março.

Segundo a direção do programa, 309 pessoas participaram da escolha popular e a marchinha vencedora recebeu 72 votos contra 59 do segundo colocado (Chitara da Chapada que homenageou o radialista e colunista social, Frank Freitas). “Foi uma votação extremamente responsável. Em momento algum, eu (Naldo), Walter ou o Neto tivemos nenhum tipo de preferência, prevalecendo a opinião do público, com a melhor e mais tocada marchinha, que esse ano foi a do Bloco Lagarto Salgado”, afirma Naldo Rodrigues que também agradeceu ao Jornal da Ilha pela parceria de 12 anos com o programa Parintins Em Revista de premiar a melhor machinha e o melhor compositor do Carnailha.

O idealizador do troféu Destaque JI, Carlos Frazão, proprietário do O Jornal da Ilha, diz que esse troféu tem um gosto especial. “Todas as marchinhas estavam ótimas, mas confesso que fiquei muito feliz pois esse troféu é especial, por ser para a Patixa, uma pessoa boa, do bem, que todo mundo ama”. Frazão reitera que a homenagem a Patixa é muito justa e parabeniza o Bloco pela Marchinha e pelo belíssimo desfile.

O compositor Alex Aguiar (E) agradece o Jornal da Ilha pela iniciativa e comenta que “foi um prazer muito grande pra mim fazer essa marchinha. Ela só teve esse sucesso todo porque o enredo foi fundamental. Agradeço a presidente (Crica), o carinho da Patixa, a minha mãe e a toda família Lagarto Salgado que me abraçou e me deu essa oportunidade de poder levar alegria através dessa marchinha”.

Kedson Silva/JI