Bloco Terréz na Folia no esquenta para o Carnaboi em Parintins

“Vermelho aqui não entra. Ai barra!”, é o único impasse para quem quer fazer parte do bloco de rua e brincar o Carnaboi na noite de hoje, terça-feira (05 de março) com os amigos da Rua Itacoatiara atrás do trio azulado na Avenida do Samba, afirma o presidente do Bloco “Terréz na Folia”, professor Edivaldo Beltrão.

Pelo terceiro ano consecutivo, o esquenta ao som de toadas antológicas e atuais do Touro Negro para a brincadeira do bloco do Palmares (Reduto Azulado) é iniciativa dos moradores da Rua Itacoatiara que são 98% torcedores do Boi Caprichoso com início às 12h. “Quem é de ‘fora’ da rua ou do contrário (Garantido) pode compôr o nosso bloco, desde que venha de azul. Se não tiver, a gente arranja uma camisa do Caprichoso aqui e você entra na folia conosco”, reafirma o presidente do bloco de rua.

O reduto da Rua Itacoatiara é uma das raízes da história do Boi da Estrela na Testa. Os moradores em sua maioria já brincaram em tribos, parte cênicas em alegorias, marujada, trabalharam em galpão e em muitos outros setores do boi, principalmente dançarinos, além dos coreográfos consagrados do bumbá Jair Almeida, Neto e Erick Beltrão. Alimentamos esse sentimento de amor pelo Boi Caprichoso e repassaomos de avô para neto e de pai para filho.

Texto: Kedson Silva/JI