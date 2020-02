Blocos da chave especial desfilam na segunda noite do Carnailha

Confira detalhes da apresentação que aconteceu na avenida do samba na segunda noite de esfile do grupo da chave especial.

1º – Os Metralhas

O Carnailha comemora 20 anos, e o Bloco Os Metralhas abriu a segunda noite de disputa do carnaval parintinense, comemorando a data na avenida, levando lazer e alegria aos foliões que acompanharam o desfile do bloco.

2º – Mocidade Unida de São Benedito

Segunda a cair na folia, a Mocidade Unida de São Benedito explorou a cultura tradicional das pastorinhas no Carnailha 2020. O bloco trouxe para a avenida do samba o enredo “Folia de Reis, euforia em cores”, apresentando os cordões que trazem com cantos, danças e dramatizações, personagens que segundo a história seguiram a estrela de Belém para o nascimento do menino Jesus.

3º – Império dos Palmares

O terceiro a entrar na folia carnavalesco, o Bloco Império dos Palmares homenageou a Escola Estadual Senador João Bosco com o enredo “Bosco 40 anos, Patrimônio da Educação”.

4º – Cruz de Malta

O representante da grande nação cruzmaltina do Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro, no município, o Bloco Cruz de Malta lançou a sorte na avenida com o enredo “Uma jogada de mestre, a sorte está lançada”. O quarto bloco a entrar na avenida do samba trouxe para o Carnailha, a vontade de vencer, apostando na sorte ou no azar.

5º- Bad Boy

O quinto Bloco carnavalesco a brincar no Carnailha foi o Bad Boy, com o enredo “Parintins de todos nós”. Em seu desfile, o Bloco exaltou a cidade mundialmente conhecida pelos bois Caprichoso e Garantido.

6º – Ursos Polares

O Bloco Ursos Polares contou na Avenida do Samba do Carnailha 2020, a história do artista abraçado e respeitado pelas duas nações azul (Caprichoso) e vermelha (Garantido), o ícone do festival de Parintins, Arlindo Júnior com o enredo “Eterno, como sempre será eterno!”. O bloco foi o sexto a cair na folia na Paraíba do Samba.

7º – Rubro Negro

Sétimo a entrar na avenida, o Bloco Rubro Negro homenageou a cerveja Itaipava com o enredo “Itaipava a bebida dos deuses”.

8º – Fax

O Bloco Fax Clube homenageou no Carnailha 2020, um dos maiores incentivadores da cultura local, em especial, o Festival Folclórico de Parintins, o toadeiro Klinger Araújo com o enredo “Klinger Araújo, o furacão do boi”. O homenageado é intérprete de toadas que marcaram o festival. O bloco foi o oitavo a adentrar a avenida.

9º – Unidos do Itaúna

O Bloco da chave especial, Unidos do Itaúna fechou a segunda noite de disputa, explorando na Paraíba do Samba, aspectos tradicionais e culturais das tribos que se apresentam no festival da cidade de Juruti-PA, com o enredo “Mundurucu Muirapinima, a dança das tribos”. O atual campeão do Carnailha trouxe em seu contexto de apresentação, indumentárias, adereços em ritos, costumes, crenças e lendas das tribos indígenas paraenses.

Da Redação

Fotos: Arleison Cruz