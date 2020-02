Blocos recebem da Prefeitura de Parintins apoio financeiro para o Carnailha 2020

Foto: Yuri Pinheiro

A Prefeitura de Parintins liberou na tarde da última segunda-feira (10), parte da verba no valor de R$104. 500,00, destinada aos 19 blocos que irão participar do Carnailha 2020. Na sexta-feira (07), houve também o repasse de R$ 19 mil, como foi acertado em reunião com o prefeito Bi Garcia e a Associação Carnavalesca de Parintins (Ascap), para ajudar os dirigentes na confecção das indumentárias das rainhas, no evento que definiu a Corte do Carnailha.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, “foi acordado em reunião entre a Prefeitura e a Ascap, o repasse de 50% dos R$ 11 mil para cada bloco. Na sexta-feira, fizemos o repasse de R$ 1.000 para ajudar na confecção das roupas das rainhas e os outros 50%, tem previsão para sair até a próxima sexta-feira, para que assim os blocos possam finalizar seus trabalhos e fazer uma belíssima apresentação na Avenida”, disse a secretária.

O início da folia será no domingo (23), com o desfile dos Irreverentes, na segunda-feira (24), o desfile da Chave Especial, encerrando com o Carnaboi, na terça-feira (25).

Nota de Esclarecimento

Foto: Arleison Cruz

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur), vem a público esclarecer informações com relação ao resultado que elegeu duas rainhas irreverentes, durante o 1º Feirão dos Blocos, realizado no último sábado (09), no Show Clube Ilha Verde. Primeiramente, há um regulamento que foi assinado por todos os dirigentes de blocos e que foi de total acordo até mesmo no dia da contagem das notas. Segundo o artigo 11 do regulamento, que em caso de empate entre 02 (dois) ou mais candidatas no 1º lugar do Concurso da Rainha dos Irreverentes, o critério de desempate seria o seguinte, a comparação dos itens “samba no pé e simpatia”, pela ordem descrita no Art. 3º do Regulamento e Folha de Votação. Ambas as candidatas, tanto do bloco Chitara da Chapada quanto da Invasão na Folia receberam dos jurados, em todos os quesitos as notas 10, elegendo assim, duas rainhas para compor a Corte do Carnailha 2020.

A Prefeitura informa ainda que a premiação no valor de R$ 1.000, foi dividida entre as rainhas e os blocos campeões do concurso. R$ 500,00 (destinado às rainhas) foi repassado no dia do evento e os outros R$ 500,00 (destinado aos blocos que inscreveram suas rainhas) encontram-se na Secretaria de Cultura e Turismo e a secretária Karla Viana solicita aos representantes da Chitara da Chapada e Invasão na Folia, a fazerem a retirada da premiação.

A Prefeitura reitera que todo apoio está sendo prestado aos blocos. A escolha da Corte do Carnailha é um concurso que traz várias candidatas, é bastante concorrido e valorizado, do que se comprova o sucesso nos últimos anos. Um grande evento que há de se consolidar para que o Carnaval de Parintins possa se tornar o maior do Estado, proporcionando alegria e diversão aos parintinenses e visitantes.

Bruna Karlla/Sectur/Secom

Fotos: Arleison Cruz/Yuri Pinheiro