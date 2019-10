Boi Caprichoso celebra 106 anos com missa, anúncio de diretoria e Conselho de Artes

O Boi Caprichoso trabalha em silêncio as questões relacionadas ao projeto boi de arena

Missa em ação de graças, hasteamento de pavilhão, anúncio da diretoria e nomeação dos membros do Conselho de Artes vão marcar a celebração de 106 anos do Boi Caprichoso, no curral Zeca Xibelão, na manhã de domingo, 20 de outubro. Os sócios e torcedores são convidados pelo presidente do bumbá, Jender Lobato, e vice-presidente, Karu Carvalho, a festejar o aniversário do boi da estrela, a partir das 8h30.

O dirigente azulado afirma que o aniversário do boi é o primeiro passo da nova fase do Caprichoso e o ponto de partida para a conquista do título de campeão no 55º Festival Folclórico de Parintins. “Será um dia especial para nós, porque comemoramos o aniversário do Caprichoso. Ao mesmo tempo, anunciaremos a diretoria que fará uma nova identidade, uma reestruturação financeira, administrativa e artística no nosso boi. Já temos conseguido muitos avanços”, assegura Jender.

O conselheiro de artes, Edwan Oliveira, convida todos os setores, sócios e torcedores do boi para participar da programação. “Preparamos um evento bem legal e alegre, com uma série de celebrações no curral Zeca Xibelão. É uma super programação em agradecimento por toda a trajetória do Boi Caprichoso, onde estarão todos os segmentos reunidos. Vamos ter um café da manhã e diversas atrações musicais. Na missa, vamos receber bençãos para o início dos trabalhos da nova diretoria”, destaca.

Texto: Gerlean Brasil

Foto: Glenda Dinely