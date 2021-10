Boi Caprichoso comemora aniversário de 108 anos com uma grande festa no dia 30 de outubro

O retorno oficial das atividades do Boi-Bumbá Caprichoso será marcado com uma grande festa de aniversário a ser celebrada no dia 30 outubro, com 100% de público, no curral Zeca Xibelão, e o primeiro rufar da Marujada de Guerra. O anúncio foi feito pelo presidente da Associação Cultural, Jender Lobato, em reunião com a diretoria executiva no Conselho de Artes, no Galpão Central de Alegorias, na tarde de terça-feira (05/10).

Lançamento do álbum “Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito – Volume 02”, do “O Livro da Toada: Uma Antologia Caprichoso”, ambos produzidos com recursos da Lei Aldir Blanc, além da inauguração de um conjunto escultórico em reverência à figuras emblemáticas da história do bumbá, estão no cronograma de entrega do Boi Caprichoso no mês de outubro. O aniversário do bumbá é oficialmente no dia 20 de outubro, mas a festa será dia 30.

Conforme Jender Lobato, o aniversário do Boi Caprichoso com 100% de público só foi permitido, em virtude da liberação das festividades em locais públicos deliberada pelo Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus de Parintins, em consequência da redução de casos e da aceleração da vacinação no município. “Sejam bem-vindos ao Boi Caprichoso. Eu gostaria de contar com a presença de todos, para recomeçarmos tudo, em preparação ao festival de 2022”, afirmou.

O presidente do Boi Caprichoso comunicou que o Movimento Marujada organiza a Caravana Azulada, com 700 pessoas. Todos deverão apresentar comprovante de imunização completa contra a Covid-19 e ainda passarão por teste RT-PCR, com resultado negativo, antes de entrar no barco no porto de Manaus. A festa de 108 anos do Boi Caprichoso será dentro de um padrão, com ingresso de pista ao valor de R$ 30,00, com direito à camisa personalizada.

Jender Lobato também declarou que nove torcedores que adquiriram mesas para o lançamento do álbum “Terra: Nosso Corpo, Nosso Espírito”, em março de 2020, cancelado com a declaração mundial da pandemia, terão acesso ao curral Zeca Xibelão. Os ensaios da Marujada de Guerra, com os músicos, a banda e os levantadores de toadas, começam no dia 20 de outubro, com missão em ação de graças pela vida e cântico dos parabéns, no curral Zeca Xibelão.

Texto: Gerlean Brasil

Foto: Arleison Cruz