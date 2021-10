Boi Caprichoso divulga agenda oficial da Semana Azul

O Boi Caprichoso divulgou nesta terça-feira (26/10) a agenda oficial de eventos para a Semana Azul, em alusão as comemorações do aniversário de 108 anos de história do bumbá. O cronograma inclui ensaios, inaugurações, lançamentos, feijoada e a grande festa que ocorre no dia 30 de outubro, no Curral Zeca Xibelão.

A ideia da diretoria é movimentar os torcedores durante todos os dias da semana, com atividades presenciais em Parintins, e virtuais por meio das plataformas online do bumbá. De acordo com o diretor artístico, Edwan Oliveira, a programação reúne todos os segmentos da associação. “É uma equipe que envolve diretores, conselheiros, músicos, artistas, assessores e, claro, os torcedores de Parintins, Manaus, de todos os lugares do Brasil. Serão dias de intenso trabalho e emoção”, ressalta.

A partir de hoje, dia 26 de outubro, os ensaios no Curral Zeca Xibelão serão retomados:

26/10 – 20h: Ensaio com a Marujada de Guerra, Banda Caprichoso e Levantadores

27/10 – 20h: Ensaio com a Marujada de Guerra, Banda Caprichoso e Levantadores

28/10 – 20h: Ensaio com a Marujada de Guerra, Banda Caprichoso e Levantadores

29/10 – 20h: Ensaio técnico geral com a Marujada de Guerra, Banda Caprichoso, Levantadores e itens individuais oficiais

No sábado, dia 30 de outubro, a programação envolve diversas atividades no Complexo do Curral Zeca Xibelão. O espaço se apresenta como uma enorme praça cultural, com inaugurações, lançamentos e festividades envolvendo o aniversário do Caprichoso.

Manhã:

9h – Hasteamento do pavilhão azul

9h e 30min – Inauguração oficial do Cedem Caprichoso

9h e 45min – Inauguração da Estação Digital do Sócio

10h – Inauguração do Consultório Médico e Odontológico

10h e 15min – Inauguração da Loja Canto Caprichoso

10h e 30min – Inauguração do Monumento Zeca Xibelão

Tarde:

15h – Recepção da Caravana Azulada (Cais do Porto)

Noite:

20h – Início da Festa Tradição que Renasce

23h e 30min – Lançamento do Álbum “Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito Vol II”

O presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome, enfatiza que a programação da Semana Azul marca de forma definitiva o reencontro do torcedor com o boi Caprichoso. “Estamos preparando algumas surpresas para a temporada. Nós acreditamos que em 2022 as coisas possam retornar à normalidade e a festa será esse nosso reencontro com arte. É uma programação planejada com muito carinho para toda nação azul e branca”, comenta.

Engana-se quem acha que terminou. No dia seguinte à festa de aniversário, o Movimento Marujada reúne outra vez os torcedores no Curral Zeca Xibelão para a Feijoada Vip, com início marcado para às 12h. Durante este evento, ocorre ainda o lançamento do livro “Toadas: Antologia Caprichoso”.

O presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, conclama o povo azul a participar da semana dedicada ao aniversário do bumbá. “Estamos seguros que será mais um daqueles eventos históricos do nosso Caprichoso e dentro dessa perspectiva a presença dos torcedores é fundamental. Por isso, convido todos a estarem conosco, no Curral Zeca Xibelão, em nossas mídias digitais, unidos e com o sentimento de poder reviver toda essa emoção outra vez”, manifesta.

Assessoria

Fotos: Glen Dinely