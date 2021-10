Boi Caprichoso divulga credenciamento de imprensa para Festa de 108 anos

A Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso divulga o edital de credenciamento dos profissionais de comunicação, que atuarão na cobertura jornalística da Festa de Aniversário do Boi-Bumbá Caprichoso – 108 anos. O evento acontecerá no dia 30 de outubro, no curral Zeca Xibelão.

Jornais impressos, revistas, emissoras de rádio e televisão, programas independentes de televisão, agências de notícias e sites podem ser credenciados. O credenciamento será feito mediante o envio de documento de solicitação das empresas com documentação necessária.

Os pedidos de habilitação para a cobertura da Festa de Aniversário do Boi-Bumbá Caprichoso – 108 anos devem ser enviados, exclusivamente, para o e-mail do bumbá [email protected], com início no dia 20, quarta-feira, às 15h, até o dia 25 de outubro, segunda-feira.

Os veículos poderão credenciar os seguintes profissionais e quantitativos:

Televisão: repórter, cinegrafista e assistente

Portais de notícias e blogs: repórter e fotógrafo

Rádio: repórter

Jornais impressos e revistas: repórter e fotógrafo

Na solicitação de credenciamento devem constar as seguintes informações: nome do profissional, veículo onde atua, foto 3×4 e função.

