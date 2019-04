Boi Caprichoso está preparado para construção do projeto do tricampeonato nos galpões

A materialização do projeto “Um Canto de Esperança para Mátria Brasilis” começa a ser executada pelos artistas plásticos do Boi-Bumbá Caprichoso, a partir do dia 03 de abril. Antes do início dessa jornada até a disputa do título do tricampeonato no Festival Folclórico de Parintins 2019, nos dias 28, 29 e 30 de junho, a diretoria do boi da estrela trabalhou na preparação do galpão de alegorias para receber a mão de obra construtora do boi de arena 2019.

A missa em ação de graças para abertura dos trabalhos nos galpões está marcada pelo presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, e vice-presidente, Jender Lobato, para o curral Zeca Xibelão, neste dia 02 de abril, às 19h. A celebração ecumênica é organizada pela Madrinha do Caprichoso, Odnéa Andrade, por meio do Departamento Cultural Ednelza Cid, para pedir proteção à Deus e à Nossa Senhora do Carmo aos envolvidos no projeto boi de arena 2019.

O coordenador de galpão do Caprichoso, Jofre Lima, afirma que a organização faz parte do planejamento administrativo da gestão do presidente Babá Tupinambá e do vice-presidente Jender Lobato. Os galpões do Caprichoso já dispõem de materiais para os artistas plásticos iniciarem a construção das alegorias.

A preparação dos galpões atende às recomendações do Conselho de Artes do Caprichoso para a chegada dos artistas.

Assessoria de Imprensa Boi Caprichoso