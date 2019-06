Boi Caprichoso festeja São João e leva multidão às ruas de Parintins

Uma multidão tomou conta das ruas de Parintins para brincar com o Boi Caprichoso e cantar toadas de todos os tempos, embaladas pelo ritmo da Marujada de Guerra. Com a participação dos itens, diretoria, galera, Movimento Marujada e visitantes, o Boi de Rua marcou a abertura da noite São João na Ilha Tupinambarana e o início da semana decisiva da disputa do tricampeonato do touro negro no 54º Festival Folclórico de Parintins, no domingo, (23/06).

Do trio elétrico, o Apresentador, Edmundo Oran, o Levantador de Toadas, David Assayag, e o Amo do Boi, Prince do Caprichoso, com os músicos azulados, incendiaram os torcedores do “Esconde”, na Rua Sá Peixoto, bairro da Francesa, até a concentração do Bumbódromo, na madrugada de segunda-feira, (24/06). Acompanhado pela multidão, o tripa Alexandre Azevedo dançou com o Caprichoso na frente das fogueiras e casas, ao longo do trajeto do Boi de Rua.

Na esquina da Avenida Amazonas com a Rua Rio Branco, quem se emocionou com o touro negro foi Maria Nilce Matos da Luz, 85 anos. Dona Lili, como é conhecida, torce e tem fé em Deus que o Caprichoso vai ser tricampeão. “Até ano passado eu brinquei Boi de Rua, mas já estou com as pernas muito cansadas. O Caprichoso é o meu maior prazer que me faz ter mais tempo de vida. Para mim não outro boi, porque o meu é o Caprichoso”, declarou.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, e o vice-presidente Jender Lobato afirmaram que a energia da multidão azulada demonstrou a certeza da conquista do tricampeonato. O ex-apresentador do Caprichoso, José Maria Pinheiro, descreveu que o Boi de Rua atiçou a nação azulada para mais uma vitória do bumbá. “O nosso boi está brabo. Ninguém ganha do Caprichoso não, que vai ser tricampeão, com certeza”, assegurou.

O carnavalesco e apaixonado torcedor do Caprichoso, Cahê Rodrigues (D), do Rio de Janeiro, veio antecipadamente a Parintins para brincar o Boi de Rua. “Estou muito feliz de poder ter chegado aqui antes e curtir o Boi de Rua, que já tinha um tempo que eu não vinha. A expectativa é a melhor possível para o tricampeonato. Eu sei que o boi está lindo e essa energia aqui é incrível, indescritível. O Caprichoso está preparado para mais um título, sem dúvidas”, afirmou.

Fotos: Alexandre Vieira, Pedro Coelho e Glenda Dinely