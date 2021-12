Boi Caprichoso realiza maior ação social de sua história, no dia 23 de dezembro

A diretoria do Boi Caprichoso mantém em sua agenda uma série de ações humanitárias, principalmente para amenizar os impactos da pandemia da Covid-19 e da grande enchente do Rio Amazonas. Para fechar o ano de 2021, o bumbá realiza no dia 23 de dezembro (quinta-feira), a maior ação social da história da associação para ajudar os sócios, brincantes e colaboradores.

A ação será realizada no Complexo Zeca Xibelão, a partir das 8 horas e seguirá até às 12h. Serão entregues cestas básicas a todos os segmentos do bumbá e durante o dia serão ofertados serviços diversos, como atendimento médico e odontológico, emissão de documentos (2ª via da carteira de identidade e certidão de nascimento), corte de cabelo e testes rápidos variados.

O presidente Jender Lobato destaca que o bumbá tem buscado parcerias para amparar os artistas azulados. “O Caprichoso tem um papel social importantíssimo e é nosso dever ajudar quem sempre esteve disposto a construir os espetáculos do nosso boi. Nós estamos sempre firmando parcerias importantes e dessa vez queremos proporcionar um Natal mais digno aos nossos colaboradores e brincantes”, ressalta.

Neste ano, a diretoria expandiu o espaço do Curral Zeca Xibelão e o transformou em um grande complexo ao centralizar o trabalho da maioria das diretorias em um único lugar. De acordo com o presidente Jender Lobato, o ambiente amplo possibilita realizar não apenas grandes eventos, mas também ações sociais para toda a comunidade azul e branca.

Texto e fotos: Assessoria