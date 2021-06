Boi Caprichoso realiza testagem do elenco da Live Parintins 2021

O Boi-bumbá Caprichoso, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Parintins, realiza durante os dias 23 e 24 de junho, a testagem de todo elenco da Live Parintins 2021. O objetivo é detectar com antecedência a presença de pessoas infectadas pela Covid-19 e dessa forma assegurar uma apresentação segura na arena do Bumbódromo. O procedimento é feito nas dependências da Escola de Arte Irmão Miguel de Pascalle, no horário das 7h às 17h.

O exame é realizado por meio do teste rápido de antígeno (AG), também conhecido como teste do ‘cotonete’, capaz de detectar o novo coronavírus do segundo ao sétimo dia de infecção. Ao todo são onze profissionais envolvidos na ação, entre bioquímicos, técnicos em patologia clínica e servidores administrativos. A bioquímica Gilmara Dutra explica que a testagem possibilita que a festa ocorra de forma segura. “A iniciativa preza pela prevenção. Estamos aqui para fazer com que todas as pessoas estejam saudáveis durante a Live e dessa forma a tradição do Festival de Parintins possa se manter firme, dentro das normas sanitárias”, informa.

O coreógrafo e coordenador do grupo Troup Caprichoso, Marcos Falcão, destaca a iniciativa do presidente do Caprichoso Jender Lobato. “Uma ação louvável de nossa diretoria, isso reforça a seriedade do evento e a responsabilidade do nosso boi com todos os seus brincantes. Durante os ensaios, a gente manteve os cuidados e eu tenho certeza que faremos uma bela apresentação, pois mesmo sem a realização do Festival Folclórico, essa Live se apresenta como um alento para nós que sobrevivemos da arte”, enfatiza.

A dançarina do Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Janaína Vieira, afirma que a ação é um passo importante para a realização do espetáculo. “Estamos todos muito contentes, pois sempre há a preocupação com novas infecções. É muito satisfatório saber que o Caprichoso se importa com as pessoas envolvidas nessa apresentação”, disse.

Durante os dois dias de ação, a presidência do Caprichoso designou membros da diretoria social para acompanhar a testagem, e realizar o cadastro do elenco. São trezentos testes disponíveis, cento e cinquenta na quarta-feira (23) e a outra metade na quinta-feira (24). De acordo com coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, as pessoas que testarem negativo para o novo coronavírus receberão a pulseira de acesso ao ensaio geral e a Live. “Aqueles que apresentarem diagnóstico positivo serão orientados pela equipe médica e imediatamente entrarão no isolamento domiciliar. Dessa forma, a gente consegue manter o controle da área interna do Bumbódromo durante todo o evento”, explica.

O pajé do boi Caprichoso Erick Beltrão agradeceu a ação do bumbá. “A saúde é prioridade neste momento e nada melhor do que realizar um mapeamento de todas pessoas envolvidas nesta festa. Que todos possam realizar seu trabalho com segurança”, ressalta.

Live Parintins

O Boi Caprichoso protagoniza no dia 26 de junho (sábado) a Live Parintins 2021, no Bumbódromo. O bumbá é o primeiro a entrar na arena, às 21h (horário de Brasília). A transmissão da festa é de responsabilidade da TV A Crítica, emissora que detém o direito de imagens do Festival Folclórico de Parintins.

Para o presidente Jender Lobato, o evento tem o objetivo de ajudar a classe artística, atingida pela paralisação do calendário cultural do Amazonas. “Mais do que festejar, nós vamos ajudar nossos artesãos. É importante destacar isso, o quanto nosso festival é importante para o sustento das famílias que trabalham com a arte”, frisa.

Foto: Arleison Cruz