Boi Caprichoso rende homenagens às mães em missa no Palmares

Fé e toadas não vão faltar em homenagens às mães do Boi-Bumbá Caprichoso, na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Palmares, na noite de sexta-feira, 10 de maio. A programação especial começa com a Missa das Mães, com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, na Igreja de Lourdes, às 19h30. A quadra da paróquia se transforma em curral para receber o 1º Caprichoso Itinerante, a partir das 21h.

A madrinha do Caprichoso, professora Odinéa Andrade, organiza a celebração religiosa, por meio do Departamento Cultural Ednelza Cid, há quase duas décadas. “As mães geram vida, criam e ensinam amor aos filhos desde o ventre. São essas mães que têm filhos no galpão de alegorias e precisam serem abençoadas com toda família. Vamos coroar Nossa Senhora do Carmo e também as mães. Estou muito feliz, porque o Boi Caprichoso é a porta de entrada do bairro de Palmares”, revela a mãe do boi.

O diretor de eventos do bumbá, Helyandro Tavares, afirma que o presidente Babá Tupinambá e vice-presidente Jender Lobato definiram o Palmares para a realização do 1º Caprichoso Itinerante, na temporada 2019. Marujada de Guerra, Banda Caprichoso, Corpo de Dança Caprichoso (CDC), Troup Caprichoso, galeras Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB) se apresentam com os levantadores de toadas: Diego Brelaz, Edmundo Oran, Cássio Gonçalves, Márcio do Boi e Paula Gomes.

