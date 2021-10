Boi Caprichoso reúne torcedores no Curral Zeca Xibelão e comemora 108 anos de história

O silêncio de duas temporadas sem eventos no Curral Zeca Xibelão foi quebrado nesta quarta-feira (20/10), durante a comemoração do aniversário do Boi Caprichoso. O bumbá reuniu a nação azul e branca para cantar os ‘parabéns’ e retomar de forma oficial os ensaios da Marujada de Guerra. O evento contou ainda com a presença de membros da diretoria, Conselho de Arte, ex-presidentes, de autoridades municipais, como o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia e da primeira dama da cidade, Mayra Dias.

Em conformidade com a temática “Cultura que Resiste”, da live realizada no Bumbódromo no mês de junho, o bumbá se organiza para outro grande evento, dia 30 de outubro, para celebrar oficialmente o aniversário de 108 anos, com o tema “Tradição que Renasce”. É com este sentimento que os torcedores lotaram as dependências do Curral Zeca Xibelão, munidos de carteira de vacinação atualizada, e dançaram os maiores clássicos da história do Boi Caprichoso.

A programação começou com uma benção especial a todos os artistas e marujeiros, que rogaram a padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo, proteção a todos aqueles que atuam na construção dos eventos ligados à cultura e o folclore em Parintins. O momento, conduzido por padre Paulo Di Lello, foi cercado de emoção e esperança.

Para o torcedor Rainer Sarmento, a volta dos eventos do Boi Caprichoso representa ‘felicidade’. “São dois anos que a gente sente saudade de estar aqui nos ensaios, no Zeca Xibelão, e hoje poder acompanhar este momento é uma alegria muito grande, pois renova a nossa esperança de que tudo pode voltar ao normal. E realmente, a vida sem o Caprichoso não existe”, ressalta.

O prefeito de Parintins e sócio-fundador do bumbá, Frank Bi Garcia, destaca a retomada das atividades culturais após o município avançar com a imunização da população contra a Covid-19. “O Festival de Parintins conseguiu provar para o Brasil e o mundo que é possível melhorar a qualidade de vida de um povo através da cultura, e hoje, depois de toda crise da pandemia, a gente volta com os grandes eventos culturais, e presenciar o aniversário do Caprichoso representa dizer que nós vamos vencer”, enfatiza.

Desde quando assumiu a administração do bumbá, esta foi a primeira vez que o presidente do Caprichoso, Jender Lobato, ouviu os instrumentos da Marujada de Guerra no Curral Zeca Xibelão. “É um sentimento de gratidão. Eu fico muito feliz em ver a nação presente e, pela primeira vez, sentir essa emoção como presidente. Hoje é um recomeço e nada melhor do que celebrar a vida no dia do aniversário do nosso boi, afinal são 108 anos de história, de uma trajetória vitoriosa que nos orgulha muito”, destaca.

Durante o evento, o presidente Jender Lobato lançou a nova carteira do sócio torcedor, as quais serão entregues a todos aqueles que estão em dia com suas mensalidades perante à Associação Cultural. Também nesta noite foi liberado o sinal de internet grátis aos torcedores, concretizando dessa maneira o projeto “Curral Digital”, que torna o Zeca Xibelão o primeiro de Parintins a oferecer o serviço gratuitamente à população.

Fotos: Arleison Cruz e Pedro Coelho