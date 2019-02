Boi Garantido conquista coração da rainha do Salgueiro

MANAUS, AM – A rainha da bateria da escola de samba Salgueiro, no Rio, Viviane Araújo, roubou todos os holofotes na feijoada vermelha e branca, realizado no domingo (10), no Centro de Convenções do Studio 5, em Manaus. Evento contou ainda com os shows do levantador de toadas do boi Garantido, de Parintins, Sebastião Junior e Quinho do Salgueiro.

Com o vestido vermelho, todo confeccionado em brilhos e decotes ousados, Viviane sambou muito e também dançou toada de boi. A musa do carnaval ainda se apresentou com o pavilhão do boi do povão. Com a casa lotada, a rainha foi ovacionada pelos torcedores vermelhos. “Em Parintins, sou vermelho e amo o boi Garantido”, diz Viviane Araújo, que ganhou de presente um souvinir:o boi Garantido.

Assessoria do Bumbá