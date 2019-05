Bola rola no Tupyzão com o torneio início da Copa Parintins de Futebol Junior

O Futebol parintinense ganha uma nova disputa e a bola volta a rolar no Estádio Tupy Cantanhede nesta quarta-feira, 01 de Maio. Voltada para jovens de 17 a 19 anos de idade, o torneio que marca o início da disputa da Copa de Futebol Junior está marcado para às 16h com onze equipes da cidade e do interior lutando pelo título.

A competição no maior templo do futebol da Ilha Tupinambarana que incentiva a base para o fortalecimento do futebol local, é promovido pela Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv com jogos nos finais de semana, a Copa tem uma premiação de R$ 4 mil, dividido entre os dois primeiros colocados.

Na noite de segunda-feira, 29, em reunião com os representantes de clubes foi feito o sorteio para os confrontos do torneio, ficando assim definidos:

1° Jogo (16h): Real Madruga x São Paulo

2° Jogo (16h20): Vila Amazônia x Casa Lima

3° Jogo (16h40): Taveira x Rapaziada

4° Jogo (17h): Tracajá x Paranã

5° Jogo (17h20): Caprichoso x Bosco

6° Jogo (17h40): Real Madrid x

“Por termos 11 equipes participantes, o adversário do Real Madrid será o vencedor do primeiro confronto”, informa o diretor técnico da disputa, Kedson Silva.

“Estamos com uma expectativa muito grande para o início dessa competição que é muito importante, pois além de proporcionar competitividade em meio a juventude, traz ocupação aos nossos jovens para que eles não fiquem ociosos nas ruas e vulneráveis as drogas e outras mazelas sociais, além de fortalecer o nosso futebol e alimentar o sonho dos nossos atletas de se tornar um jogador de futebol. Só temos a agradecer ao prefeito Bi Garcia por acreditar junto conosco nessa garotada, usando o esporte como instrumento também para formação de bons cidadãos”, destaca a importância da Copa, a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes, idealizadora do projeto.

O Congresso Técnico da competição será realizado às 19h de quinta-feira (02 de abril) na propria Semjuv, localizada na Avenida Nações Unidas ao lado da Biblioteca Tonzinho Saunier.

Kedson Silva – Semjuv/Secom