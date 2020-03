Boletim Oficial confirma 11 casos de coronavírus, no Estado

O Governo do Estado do Amazonas atualizou, neste sábado (21/03), as informações sobre medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

De acordo com o último boletim, são 11 confirmados, todos em Manaus. Dos casos que estão em investigação, 10 são da capital, quatro de Coari, quatro de Boca do Acre, três de Itacoatiara e dois de Parintins.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Confira a última atualização e compartilhe apenas dados oficiais, evitando a propagação de notícias falsas. Informação também faz parte do combate ao novo Coronavírus.