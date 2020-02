Bolsonaro confessou Jesus Cristo no The Send em Brasília, diz Todd White

Presidente Jair Bolsonaro recebeu oração no The Send em Brasília. (Foto: Reprodução/Instagram)

O presidente Jair Bolsonaro fez uma aparição surpresa no The Send em Brasília no sábado (8), no estádio Mané Garrincha. Segundo informações compartilhadas pelo pastor Todd White, o presidente entregou sua a vida a Jesus.

“Eu acabei de receber a informação do Brian Brennt que seu presidente acabou de confessar Jesus Cristo”, disse o evangelista no evento em São Paulo. “É uma decisão que muda toda uma nação”.

Bolsonaro foi recebido no palco do Mané Garrincha ao som do hino nacional. Antes de discursar, ele recebeu uma mensagem do pastor Marcos Borges Coty, da Jovens Com Uma Missão (JOCUM).

“O Espírito Santo colocou uma palavra em meu coração: Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas que não são para envergonhar as que são. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor é contigo”, disse ele.

“Estou aqui porque acredito no Brasil e nós estamos aqui porque acreditamos em Deus”, disse Bolsonaro à multidão. “O Brasil mudou. Palavras antes proibidas começaram a se tornar comuns: Deus, família e pátria”.

Mais uma vez, Bolsonaro disse que os evangélicos fizeram a diferença no resultado das últimas eleições.

“Vocês decidiram, vocês foram o ponto de inflexão há dois anos, decidindo mudar o destino do Brasil. Devo a Deus a minha vida por uma ocasião das eleições, devo a vocês a missão de dar um norte para o destino do nosso Brasil”, disse ele.

O presidente ainda destacou: “O Estado pode ser laico, mas Jair Bolsonaro é cristão”.

“Eu não sei como estou aqui, mas algo muito importante me conforta, Deus sabe. Nada fazemos se não for por Ele”, disse Bolsonaro. “Peço sabedoria e coragem a Deus todos os dias, para decidir o futuro do nosso Brasil”.

“Vocês fizeram a diferença”, disse aos cristãos. “Hoje temos um governo que respeita os valores familiares. Temos um governo que deve lealdade a seu povo e, acima de tudo, que é temente a Deus”.

Fonte: GUIAME, LUANA NOVAES, https://guiame.com.br/

Publicado por Carlos Frazão/JI