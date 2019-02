Bolsonaro destaca no seu Facebook a utilização de helicóptero pela saúde indígena de Parintins

O presidente Jair bolsonaro utilizou sua página oficial no Facebook para destacar a utilização de um helicóptero para remoção de paciente na área indígena vinculada ao Distrito Saúde Especial Indígena. A postagem ocorreu na manhã deste sábado e teve até hoje, mais de 31 mil curtidas.

“Reintegrar os índios à sociedade levando até a estes condições para que possam se sentir brasileiros e não apenas serem tratados como massa de manobra e divisão do povo para contemplar planos de poder. Temos o povo mais miscigenado do mundo e somos todos iguais”, diz trecho do post do presidente.

O serviço de remoção demandará investimento de cerca R$ 5 milhões de reais e segundo o Diário Oficial, houve dispensa de licitação para a contratação da empresa HERINGERTAXI AEREO LTDA.





O helicóptero facilitará a oferta de serviços de saúde aos integrantes das terras indígenas Andirá/Maraú, Nhamadú/Mapuera e Kaxuyana/Tunayna.

Além de Parintins, o DSEI é composto por outros seis municípios localizados no Amazonas e no Pará. Cerca de 17 mil indígenas vivem no local, que ocupa uma área de mais de 4 milhões de hectares – similar à extensão territorial do estado do Rio de Janeiro, por exemplo.