Bolsonaro é aguardado em Manaus para inaugurar segunda etapa do Vasco Vasques

O presidente Jair Bolsonaro virá a Manaus na próxima sexta-feira (23), oficialmente para uma pauta ligada ao turismo, Será a primeira vez que o presidente vem a Manaus desde 27 de novembro de 2019, quando participou da 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM). A informação é do site Estado Político.

Com o trabalho do governo federal na mira da CPI da Covid, principalmente as ações (ou falta de) que contribuíram para o colapso do oxigênio em Manaus em janeiro deste ano, no último fim de semana o presidente viajou para Goianápolis (GO) acompanhado pelo ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Não há confirmação de que Pazuello venha com a comitiva presidencial dessa vez.

Afagado por políticos locais, Pazuello esteve em Manaus na véspera do colapso defendendo o “tratamento precoce” e voltou à cidade dias depois, em meio à crise, ainda no cargo de ministro da Saúde.

