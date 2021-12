Bolsonaro é eleito a Personalidade do Ano de 2021 da revista ‘Time’

Presidente do Brasil recebeu 24% dos 9 milhões de votos contabilizados; Donald Trump e profissionais da saúde que atuaram no combate à Covid-19 completam o pódio da lista definida em voto popular. (DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi eleito a Personalidade do Ano de 2021 da revista “Time” em uma votação realizada pelos leitores do veículo. O anúncio da vitória do mandatário brasileiro foi feita pela publicação nesta terça-feira, 7. Dos quase 9 milhões de votos dados, Bolsonaro recebeu 24% (cerca de 2,1 milhões). O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrotado por Joe Biden na última eleição presidencial e possível candidato no pleito de 2024, ficou na segunda colocação, com 9% dos votos.

A terceira posição ficou com os profissionais da saúde que atuaram no combate à Covid-19, com 6,3% dos votos. O russo Alexei Navalny, ativista político que foi envenenado e preso, ocupa a quarta posição da lista com 6% dos votos dos leitores. Ele é considerado o principal opositor do presidente Vladimir Putin. Fechando o top 5, os cientistas que ajudaram no desenvolvimento das vacinas receberam 5,3% dos votos. Também haverá o prêmio de Personalidade do Ano de 2021 em eleição realizada entre os editores da revista, que será anunciado no dia 13 de dezembro.

Por Jovem Pan