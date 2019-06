Bolsonaro mostra cicatriz de facada em entrevista a Danilo Gentili

Durante o programa The Noite com Danilo Gentili, o presidente disse que o governo enfrenta dificuldades para mudar as regras da aposentadoria – Foto: Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi o entrevistado, da madrugada desta sexta-feira (30), do programa The Noite com Danilo Gentili, transmitido pelo SBT / TV Jornal. Durante o programa, o presidente tirou a camisa durante uma entrevista para mostrar a cicatriz da facada sofrida durante um comício em Juiz de Fora (MG), quando ainda era candidato. Bolsonaro explicou para Danilo que sentiu apenas um soco no estômago e só entendeu a gravidade do problema mais tarde.

Durante a entrevista, o presidente Jair afirmou ainda que a violência no Brasil tem aumentado desde a instituição do Estatuto do Desarmamento. Para ele, isso indica que o Brasil precisa de uma nova legislação sobre o assunto. Bolsonaro conversou também sobre reforma da previdência. Sobre isso, ele afirmou que acredita que sem a reforma em “2022, no máximo, o Brasil quebra”.

