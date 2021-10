Bolsonaro participa de evento religioso em Manaus

(Foto: Alan Santos/PR)

Pela quarta vez em menos de um ano no Estado do Amazonas, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) chega a Manaus, na noite desta terça-feira(26), vindo de Roraima, para a Convenção das Assembleias de Deus no Brasil (CADB) que será realizado, em Manaus.

Na quarta-feira(27) pela manhã, o presidente estará no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na zona Centro-Sul de Manaus, onde participará de um evento com 1.200 pastores. Ao meio dia, ele deverá almoçar em uma peixaria regional que não teve o nome divulgado. À noite, às 19h, Bolsonaro vai participar de um culto solene na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Ieadam), no auditório Canaã, bairro Japiim, zona Sul e por volta das 21h deverá retornar a Brasília, ainda nesta quarta-feira.

Fonte: D24am

Com informações da assessoria / [email protected]