Bolsonaro seria reeleito em 2022 em todos os cenários, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) conseguiria se reeleger para um segundo mandato, se as eleições presidenciais fossem realizadas hoje. É o que aponta uma pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta sexta-feira (4).

Em uma disputa de primeiro turno com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido) e outros candidatos, Bolsonaro venceria com 31% dos votos. Em segundo lugar ficaria Lula, com 17%.

Em uma projeção de segundo turno, Bolsonaro venceria o petista com 42% dos votos, contra 31%.

De acordo com a pesquisa, Moro ficaria em terceiro lugar, com 13% dos votos. Em seguida estariam o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%, o apresentador de televisão Luciano Huck, com 5%, e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), com 4%.

Aparecem empatados com 3% o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o empresário João Amoêdo (Novo). Abaixo dele, estão a ex-ministra Marina Silva (Rede), com 2%, e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), com 1%.

A enquete mostra que 7% dos entrevistados não sabem em quem votariam e também 7% optariam pelo voto branco ou nulo.

O levantamento ouviu 1.235 pessoas, por telefone, em todas as regiões do Brasil, entre os dias 24 e 31 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Da CNN, em São Paulo

Fotos: Internet