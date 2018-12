Bombeiro Mirim forma nova turma e faz homenagem a madrinha e colaboradores

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Há dez anos transformando vidas de crianças e adolescentes, o Projeto Educacional Bombeiro Mirim, formou nova turma com 30 alunos, homenageou a madrinha Márcia Baranda e colaboradores.

A cerimônia aconteceu na 3ª Companhia de Bombeiro Militar de Parintins na noite de sábado (01/12) , reunindo familiares e convidados.

Os pequenos soldados do fogo receberam certificados, graduações, prestaram homenagens e fizeram representações de atividades de salvamento no trânsito e incêndio com gás de forma segurança.

O aluno autista Max França , entregou o troféu de gratidão a madrinha Márcia Baranda que desde 2013, contribui para a permanência do projeto. Militares e voluntárias também foram homenageados.

“ Um projeto que transforma vidas. Se cada um fizer sua parte teremos um mundo melhor e diferente” disse a madrinha.

A emoção tomou conta dos alunos na despedida do 1º sargento Almeida, que deixou a coordenação do projeto após 4 anos.

“Chegou a hora da despedida, tiramos eles da ociosidade, demos nova identidade de caráter e de humanidade”, disse o sargento ao se despedir.

Para o capitão da Companhia de bombeiros, Marimar Machado, as experiências no pelotão mirim servirão para vida toda.

“Aqui aprenderam a ser disciplinados, o respeito à família a ao próximo”. Agradeço aos pais pelo esforço e dedicação, mães voluntárias, em especial a madrinha Marcia Baranda que não permitiu que o projeto parasse” agradeceu.

O modelo do Bombeiro Mirim criado em Parintins em 2008, foi adotado por todas as companhias de bombeiros do Amazonas.

Por Josene Araujo/Colaboradora JI

Fotos: Hamilton Duarte