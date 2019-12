Botafogo de Parintins comemora 30 anos conquistando seu primeiro título no Parintinzão

Disputando há 30 anos o Campeonato Parintinense de Futebol, o time do Botafogo do Paraná do Espírito Santo do Meio, venceu novamente o Estrela do Norte, dessa vez por 3 a 2, e sagrou-se pela primeira vez, campeão do Parintinzão. A grande final aconteceu na noite de sábado, 21 de dezembro, no estádio Tupy Cantanhede o Tupyzão.

No primeiro jogo da final, o Alvinegro parintinense havia derrotado o “Tremendão” como é conhecido na cidade o Estrela do Norte, pelo placar de 2 a 1. O título foi concretizado com a nova vitória com gols dos jogadores Adriano Menezes, Alessandro Fonseca e Esdras Araújo.

Fazendo história no glorioso, o presidente Jonas Pezão falou da conquista inédita. “Só temos a agradecer a todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, já vinhamos batendo na ‘trave’ há alguns anos e com o esforço de todos esse momento chegou e entramos na história do Parintinzão e da equipe do Botafogo, e se depender de mim ainda vamos comemora muitos outros”.

Patrocínio

O troféu de campeão foi entregue pelo vice-prefeito Tony Medeiros que prestigiou a decisão. “Só temos a parabenizar a todos que participaram dessa competição, onde percebemos a evolução do nosso futebol nos últimos anos e ficamos felizes por através da Prefeitura contribuir apoiando com a logística, materiais esportivos, equipamentos completos e ajuda financeira a todas as equipes, aos árbitros, maqueiros, gandulas dentre outros apoios”, destaca.

O vice-prefeito relembra que em 2016, praticamente não houve o Parintinzão, e “nesses três anos os times começaram a renascer, onde eles se esforçam, e isso tudo é feito por amor ao esporte, e é aqui que se revelam muitos talentos e fazem história como ano passado (2018) o Santa Luzia e esse ano, o Botafogo que conquistaram pela primeira vez o Parintinzão”. Tony conclui que em 2020 será um campeonato diferenciado, onde a Semjuv e a Alepin apresentarão um novo projeto ao prefeito Bi Garcia para que o nosso esporte volte a ser referência no Amazonas.

Kedson Silva – Semjuv

Fotos: Kedson Silva e Liam Cavalcante