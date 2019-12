Botafogo e Estrela do Norte vencem nos pênaltis e fazem a final do Parintinzão 2019

O jogo de volta da semifinal do Campeonato Parintinense de Futebol – Parintinzão, que aconteceu no sábado, 14 de dezembro, no Estádio Tupy Cantanhede, foi um teste para cardíaco com emoções do início ao fim das partidas.

O Santa Luzia (atual campeão) venceu o jogo de ida por 2 a 1 e entrou em campo no sábado, precisando apenas de um empate para se classificar, mas foi surpreendido pela equipe do Botafogo, que embalada pela sua torcida e na superação de seus jogadores em campo, devolveu o placar ao Santa Luzia, vencendo por 2 a 1 com dois gols de Adriano Almeida, marcados no segundo tempo. Na decisão por pênaltis, o alvinegro parintinense venceu por 5 a 4 o time da Luz e pela primeira vez em sua história, disputará a final do Parintinzão.

Estrela do Norte e São Paulo que haviam empatados o primeiro confronto da semifinal em 1 a 1, no jogo de volta, fizeram uma partida emocionante sem gols, persistindo um novo empate, dessa vez, em 0 a 0. Nas cobranças de penalidades, deu Estrela do Norte na grande final vencendo o tricolor do bairro Paulo Corrêa pelo placar de 5 a 4.

De acordo com o secretário da Alepin, Sidiney Barbosa, a final será em dois jogos, sendo o primeiro duelo esportivo na terça-feira, 17 de dezembro, além da definição de 3° e 4° lugar. A grande decisão e quem levantará o troféu de campeão 2019, será definido no jogo da volta que acontecerá no sábado, 21, no Tupyzão.

Ofertado pelo diretor do O Jornal da Ilha, Carlos Frazão, no sábado também será entregue o troféu “Destaque JI” ao artilheiro da disputa 2019.

Confira os artilheiros:

1- Arthur Ramos Lima(Amazonas ): 07 gols

2- Andrey Gonçalves Barbosa(Estrela ): 06 gols

3- Israel Abecassis(Estrela): 06 gols

4- Wilckson Thaylor Leite (São Paulo): 05 gols

6- Renan Guimarães (Estrela): 04 gols

O Parintinzão é realizado pela Associação da Liga Esportiva de Parintins (Alepin), com apoio da Prefeitura Municipal de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (Semjuv).

Kedson Silva/JI