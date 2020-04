Brasil, capital Brasília, 60 anos

Parabéns capital federal, patrimônio da humanidade (homenagem JI)

Matéria publicada em 21 de abril de 1960 no jornal Correio Braziliense

Com a elevação da Santa Hóstia à zero hora de hoje, Brasília tornou-se a capital do Brasil. Possantes refletores do Exército, que iluminaram completamente a cidade, lançavam seus jatos de luz cruzando o céu na Praça dos Três Poderes, num espetáculo deslumbrante, enquanto a banda do Corpo de Fuzileiros Navais executava o Hino nacional.

Profundamente comovido, o presidente Juscelino Kubitschek tinha seus olhos marejados de lágrimas, conquanto a emoção silenciava a enorme multidão, que compreendia que uma nova era se abria para os destinos do país.

A solenidade

Às 23h30 de ontem, com a Praça dos Três Poderes literalmente tomada pelo povo e a Esplanada dos Ministérios abarrotada de carros e veículos de toda espécie, das mais longínquas regiões do país, foi colocada no altar a cruz diante da qual frei Henrique Coimbra celebrou a Primeira Missa no Brasil.

Os famosos Dragões da Independência perfilavam-se do Palácio do Planalto ao edifício do Supremo Tribunal Federal, postados em alas, por entre as quais passaram o presidente da República, dona Sarah Kubitschek e o vice-presidente João Goulart, para ocupar os lugares de honra que lhes estavam destinados e, bem assim, as autoridades eclesiásticas, civis e militares, formando o grande cortejo que acompanhava o cardeal D. Manuel Gonçalves Cerejeira, Legado Pontifício, que, às 23h45, iniciava a missa solene em Ação de Graças pela instalação da nova capital.

No decorrer da missa, alternavam-se palavras de D. Helder Câmara e cânticos orfeônicos pelo Coral de Brasília. Findo o Santo Sacrifício, o cardeal Cerejeira, em candentes palavras, rememorou os laços de amizade que sempre ligaram Portugal ao Brasil. Salientou que, se em 1500 quis a Divina Providência que pela sua Pátria fosse nosso país descoberto, agora, com Brasília, o Brasil se descobria a si mesmo.

