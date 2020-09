Brasil comemora os 70 anos da Televisão

Foi em 1950 que ocorreu a primeira transmissão experimental de TV no Brasil, que foi realizada pela extinta TV Tupi, de São Paulo. A emissora era pertencente aos Diários Associados, de propriedade de Assis Chateaubriand.

No mesmo ano, em 18 de setembro, a TV Tupi entrou oficialmente no ar. A princípio as transmissões tinham caráter de improviso e foram marcadas pela aprendizagem. Naquela época os aparelhos de TV eram caros e importados e apenas uma pequena parcela da população possuía acesso a esse equipamento. As transmissões ocorriam apenas em determinadas horas do dia.

A TV foi trazida para o Brasil para aumentar o conglomerado de mídia de Assis Chateaubriand. O equipamento era caro e vinha dos Estados Unidos. A aparelhagem foi trazida no dia 25 de março de 1950 e a primeira transmissão se restringiu a alguns aparelhos que apenas mostravam imagens do saguão do prédio do “Diários Associados”.

No dia 10 de setembro, foi realizada uma transmissão de um filme sobre o ex-presidente Getúlio Vargas, no qual relatava o seu retorno à política. Alguns dias depois a TV Tupi ficou oficialmente estabelecida no canal 3 de São Paulo e as imagens eram geradas de um estudo que ficava no centro da cidade, na Rua 7 de Abril.

Naquela época ainda não existiam televisores no pais, por isso Chateaubriand espalhou cerca de 200 aparelhos pela cidade, em lugares estratégicos. O sucesso foi absoluto.

Depois disso, a utilização dos televisores se expandiu cada vez mais com a criação de programas diários e dos teleteatros.

Importância da TV do Brasil

Desde a primeira transmissão de TV no Brasil, muita coisa mudou. No princípio, só havia televisores em preto e branco. Os coloridos só começaram a ser utilizados no país por volta de 1960.

Ao longo dessa história, muitos canais de televisão foram criados e extintos. A própria TV Tupi foi extinta nos anos 80. A batalha por audiência é constante e por isso as emissoras procuram sempre se aprimorar e trazer um conteúdo de qualidade para a população.

A TV é a mídia mais aceita pelos brasileiros, superando o rádio, os jornais e até mesmo a internet. Ela é uma das principais fontes de informação e entretenimento. No Brasil, os maiores sucessos são as telenovelas, telejornais, programas de variedades e programas infantis.

Atualmente, estamos passando por uma transição para a TV digital, que promete chegar a todo o país com mais qualidade de som e imagem. A regulação das emissoras de TV se dá pelo Governo Federal, por meio de concessões que são renovadas após determinado período de tempo.

Fonte: https://www.calendariobr.com.br/

Postado por Carlos Frazão/JI