Breno Lima, mais um finalista do MISTER PARINTINS, fazendo sua Ação Social

Com o tema da Ação: PALAVRAS DE CONFORTO E COMPAIXÃO

Resumo da Ação, nas palavras de Breno Lima:

“Vivemos em um mundo a onde as dores podem aparecer de todas as formas e de maneiras surpreendentes. Entre tantas ações que eu poderia ter me voltado a fazer Eu Breno Lima candidato a mister Parintins não poderia deixar passar despercebido a história da Dona Dora, mãe de Daniela Figueiredo de 16 anos, que teve a sua vida interrompida e tirada pela ignorância humana. No dia 24 de Novembro 2018 completou três meses de luto e conversando com a Mãe de Daniela, ela relata que a vida não foi nada fácil e nem está sendo. Conta que antes de acontecer o fato com sua filha, Ela trabalhava com o Marido para o interior e que ela sempre tentava dá o melhor para sua família mesmo que dentro da Humildade e, nunca deixava faltar nada devido a ao trabalho, ela se tornou “Pai e Mãe”, por que o Marido não podia vim até a Cidade por que trabalhava no interior. Dona Dora sofre com a perda, pois Daniela era uma pessoa Amável e muito carinhosa com ela, as vezes está em casa com suas filhas, acaba confundindo o nome de uma das filhas chamando as outras de Daniela devido as lembranças ainda estarem muito presente em sua mente. A história de dona Dora infelizmente está entre muitos outros relatos de famílias que perderam seu entes queridos pelas mãos de pessoas ilícitas que não tem pudores na vida e nem misericórdia de um ser. Meu objetivo nesta ação foi repassar para os senhores Jurados e público que acompanham o concurso Mister Parintins, que um mister completo não é apenas aquela pessoa com o rosto bonito, mas sim aquele que tem um bom coração, ser carismático e atencioso com qualquer pessoas e saber ouvir e leva uma palavra de conforto para quem precisa. No Dia 24 novembro de 2018, fiz questão de participar da Missa de falecimento de três meses da jovem Daniela, e no final da ação como mostra do meu carinho e condolências beneficiei a sua família com uma pequena cesta básica”

A FINALÍSSIMA DO CONCURSO ACONTECE NO DIA 1 DE DEZEMBRO, SÁBADO, NO SALÃO NOBRE DO AMAZON RIVER HOTEL.

Quanto a ingressos, mesas ou mais informações sobre o concurso é só ligar para o contato (92) 99506-1754 (Tarcisio Gonzaga).

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: web.facebook.com/MisterParintins/