Bruno Tavares é pré-candidato a vereador em Parintins

Nascido e criado na cidade de Parintins, o jovem pré-candidato Bruno Tavares, 29 anos, acadêmico de Administração e atleta do desporto parintinense, vai concorrer a uma vaga na Câmara Municipal de Parintins, nas eleições de 2020.

Com o lema “Renovação com compromisso”, o pré-candidato tem como objetivo realizar com mais veemência o papel da democracia representativa no poder legislativo. Juntamente com sua assessoria (formada por profissionais qualificados), Bruno Tavares busca durante sua candidatura propor uma nova política, que vise implementar projetos para contribuir e defender o interesse da população parintinense.

Com o foco principal voltado para a juventude, o pré-candidato ver no esporte (futebol, dança, ciclismo, atletismo e outros) uma possibilidade de diálogo com a saúde, educação e a segurança pública.

Para o candidato o “esporte é muito mais que um lazer, ele cumpre uma importante função de inclusão social, fazendo com que a sociedade, principalmente os jovens saiam da ociosidade e fiquem longe da criminalidade e das drogas”, ressaltou.

Conhecedor das realidades sociais da cidade e zona rural, o pré-candidato pretende mostrar o verdadeiro papel do legislador: fiscalizar. Segundo Bruno Tavares uma das maiores dificuldades dos representantes do legislativo é cobrar e fiscalizar assiduamente os problemas e as demandas do município. O pré-candidato defende ainda uma eleição limpa e transparente, através do trabalho de conscientização do voto. Por meio das rodas de conversas e ouvindo a população e seus anseios, procura-se novos mecanismos para superar a velha politicagem e, ao mesmo tempo, mostrar a força da juventude na política.

Bruno Tavares é pré-candidato pelo PSD (Partido Social Democrático), grupo de apoio do atual prefeito de Parintins Frank Bi Garcia DEM (Democratas), que busca a reeleição no município no ano 2020.

