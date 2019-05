Garantido, Caprichoso, Maná Produções e Parintins Filmes produzem vídeos de inclusão social para que pessoas com deficiência auditiva possam participar de forma mais interativa do Festival Folclórico de Parintins.

Nesta sexta-feira, 17, foram realizadas filmagens das coreografias do Boi da Baixa do São José e do Boi da Francesa com a utilização de intérprete em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

Fotos: Assessorias de Imprensa

Fonte: Eldiney Alcântara e Parintins Press