Bumbás de Parintins levam festas tradicionais aos torcedores pela internet

Com o cancelamento das festas de lançamento de CDs e impedidos de arrastar ou aglomerar multidão, os presidentes dos bois Caprichoso (Jender Lobato) e Garantido (Fábio Cardoso) mantém festas tradicionais à torcedores em meio a pandemia do Covid-19, através de live pela internet, produzida pela Comunicação do bumbás, Comissão e Conselho de Artes com a Paulino Produções, sendo transmitida ao vivo para todo o Amazonas pela TV A Crítica (Emissora oficial do Festival de Parintins), e em todas as plataformas digitais para o Mundo.

Pelo lado azul, no dia 1° de maio, os torcedores acompanharão as toadas do seu bumbá preferido em casa, no primeiro ensaio on-line denominado “Festa do Povo Caprichoso” com show direto do Curral Zeca Xibelão a partir das 21h. “O distanciamento é social, mas a gente pode estar conectado, por meio da tecnologia, levando entretenimento e ainda estimulando a solidariedade com quem está precisando, em decorrência da pandemia do coronavírus”, disse o presidente do Caprichoso, Jender Lobato.

Não deixando de celebrar a data tradicional que está na história do boi de Lindolfo Monteverde e se adequar à realidade, a live da Alvorada Vermelha 2020 do Boi Garantido será no dia 30 de abril, às 22h, prometendo várias atrações. “O Garantido sempre foi um boi inovador, isso está em sua história, então não poderíamos de realizar a grande Alvorada Vermelha, um patrimônio do nosso estado, que todos os anos transforma as ruas de Parintins em um mar vermelho. Desta vez estaremos em casa, porém cantando, vibrando e se emocionado com as melhores todas”, destacou o presidente Fábio Cardoso.

Durante as transmissões, os bois de Parintins arrecadarão doações dos seus torcedores para ajudar às famílias dos artistas das agremiações e para a população parintinense.

Kedson Silva/JI

Fotos: Arquivo da Assessoria dos Bumbás