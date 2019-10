Cabo Linhares é condecorado Cidadão Parintinense

A cinco meses para completar quatro décadas no Estado do Amazonas, com residência no município de Parintins, Paulo César Rodrigues Linhares foi oficialmente intitulado “Cidadão Parintinense”. A solenidade aconteceu no Plenário Raimundo Almada, Câmara Municipal de Parintins, na manhã desta sexta-feira (11/10).

Natural de Sobral/CE, aos 12 anos de idade já trabalhava para ajudar na renda da família. Foi vendedor de picolé, sequilhos, frutas e bolos em frente às escolas da cidade. Trabalhou no Matadouro Frigorífico e no Hospital Regional Dr. Jofre Cohen (antigo Cesp). Em 1990 fez curso da Polícia Militar e ingressou na PM.

No 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, contribuiu nos trabalhos na Agrovila do Mocambo do Arari. Policial Militar da Reserva, Linhares foi Presidente do Grêmio Recreativo de Cabos e Soldados de Parintins por cinco mandatos.

Cabo Linhares, hoje, é vereador na Casa Legislativa pelo partido Patriota. Foi eleito com 1.141 votos no pleito 2016. Sua bandeira no parlamento municipal é em defesa da Segurança Pública, valorização e reconhecimento dos Policiais Militares do Batalhão Tupinambarana.

Por sua trajetória dedicada à vida pública, social e religiosa na cidade, o vereador Maildson Fonseca (PSDB) apresentou propositura para a maior honraria da Casa Legislativa: a outorga do título de Cidadão Parintinense, por meio do Projeto de Decreto Legislativo 006/2019. Maildson não pôde comparecer à Sessão Solene, mas, deixou seu recado ao parlamentar.

Os deputados estaduais Cabo Maciel (PR), Saulo Viana (PPS), deputado federal Marcelo Ramos (PL), Senador Plínio Valério (PSDB), bem como seus irmãos José Linhares e Vera Linhares também enviaram suas mensagens audiovisuais para manifestar suas parabenizações.

Seus pares de Parlamento, Tião Teixeira (PTB), Afonso Caburi (PTB), Vanessa Gonçalves (PROS), Gelson Moraes (PSD) e Beto Farias estavam presentes na sessão. O presidente da Câmara de Vereadores, vereador Telo Pinto (PSDB), reconheceu o grande homem que é Paulo Linhares e o evidenciou como “legítimo defensor da Polícia Militar”, porém, atento às demandas de outros segmentos sociais.

Pelo serviço prestado à população e postura política, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), declarou que perfilhou sua atuação parlamentar e, por isso, o convidou para ser líder do governo municipal.

Gratidão foi o sentimento que imperou no discurso do vereador e homenageado Cabo Linhares. O parlamentar recordou as intempéries que vivenciou, chegando até a passar fome. Destacou a presença das amigas de sua mãe, as quais os acolheram na cidade. Com emoção, prestou seus agradecimentos a todos que contribuíram para ser quem é hoje e declarou seu amor por Parintins.

Como rubro torcedor, recebeu ainda homenagem com a apresentação do boi bumbá Garantido no término da sessão.

