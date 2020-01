Caburi em obras – Cidade da Criança e Melhorias na praia Brilho do Banzeiro

A Prefeitura de Parintins realizou na manhã desta quinta-feira (09) a entrega de materiais para dar continuidade à construção do complexo de lazer Cidade da Criança no distrito do Caburi e anunciou investimentos na praia brilho do banzeiro.

O complexo de lazer Cidade da Criança é construído com orçamento da união, por meio da emenda parlamentar do deputado federal Silas Câmara, com contrapartida da Prefeitura. Ano passado, com o início dos trabalhos, todo o terreno foi limpo e planificado para nesta fase receber tijolos, ferros, areias e outros materiais para a construção.

“Vai ser muito bom para as crianças que vão ter um ambiente de lazer para se divertir, não somente as crianças, mas também os idosos. Ela (a cidade da criança) vai servir de palco para a diversão e outras brincadeiras também. Inclusive, aqui nós temos as brincadeiras de boi-bumbá na qual com certeza vai ser útil”, disse a moradora Antônia Rita.

Na praia brilho do banzeiro, palco do festival verão do Caburi, que acontece no final do mês de agosto, a Prefeitura de Parintins deve realizar uma nova estruturação do lugar com ampliação da área de bares e aumentar a arborização da praia, investindo assim na comodidade, segurança e estética do ponto turístico.

Investimentos conquistados

O distrito também vai receber a reforma da Escola Municipal Walkíria Viana Gonçalves e a construção de um ginásio poliesportivo e cultural, recurso da emenda impositiva do ex-deputado estadual Sabá Reis. Além disso, a Prefeitura em parceria com a emenda parlamentar do deputado Federal Sidney Leite, vai construir uma fábrica de gelo para atender os moradores e pescadores da localidade.

Na segunda quinzena do mês de fevereiro, o campo de futebol que recebeu iluminação de LED será inaugurado.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro