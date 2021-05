Câmara aprova pedido de adiamento das aulas presenciais em Parintins

Com a Indicação N° 252/2021, a Vereadora Vanessa Gonçalves (PP) solicitou o adiamento da retomada das aulas da rede estadual na modalidade presencial em Parintins. A propositura foi aprovada por unanimidade em sessão ordinária nesta segunda-feira (24/05). No documento, a parlamentar se manifesta contrária à determinação do Executivo Estadual que dispõe sobre o retorno das atividades presenciais primeiro no interior do Estado.

Somada à pandemia da Covid-19, as consequências da enchente na região agravam a situação de vulnerabilidade dos parintinenses. Nesse sentido, a vereadora pediu empatia do poder público. Ela enalteceu o posicionamento contrário do prefeito Bi Garcia (DEM) à proposta de retomada das aulas presenciais no município. Vanessa Gonçalves também alertou para possível terceira onda da Covid-19 no país e defendeu a vacinação em massa da população.

Pela homenagem ao ex-prefeito Enéas Gonçalves (in memoriam), Vanessa Gonçalves agradeceu a Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso. Durante a “Live Boi de Rua”, o Bumbá lembrou importantes personalidades de Parintins, vítimas fatais da Covid-19.

Ainda sobre o tema, a parlamentar evidenciou a atuação de Omar Aziz frente à CPI da Covid-19. Dessa forma, reforçou a relevância de criminalizar ações governamentais que agravaram o caos causado pela pandemia.

por Mayara Carneiro

Texto: Karine Nunes – Assessoria Parlamentar / Foto: Simone Brandão

Publicado por Carlos Frazão/JI