Câmara de Parintins aprova pedido de celeridade para implantação de filtros Salta-Z

O presidente da Câmara Municipal, vereador Telo Pinto (PSDB), solicitou, na sessão passada (13/05), celeridade na instalação de filtros da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água para Consumo Humano (Salta-Z). A proposta visa atender comunidades rurais nas quais já foram construídas a estrutura de castelo e base.

A preocupação do parlamentar é mediante a subida das águas nas áreas de várzea. 10 localidades necessitam que seja instalada a tecnologia.

O Requerimento foi voltado à Prefeitura, através da Defesa Civil, secretarias de Saúde e de Obras, Vigilância Sanitária e Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Em entendimento à necessidade do serviço, com máxima urgência, os vereadores aprovaram por unanimidade a propositura durante a 8ª Sessão Remota da Casa Legislativa, nesta terça-feira (19/05).

Vereador Telo demanda topografia e asfaltamento do bairro Pascoal Alaggio

Levantamento topográfico e asfaltamento das ruas bairro Pascoal Alaggio. Essa demanda foi levantada, com Requerimento Verbal, em tribuna online, nesta quarta-feira (20/05) pelo presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB).

A solicitação é direcionada à Prefeitura de Parintins, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e Setor de Convênio. A proposta é estabelecer um cronograma de trabalho ainda para este ano, no período do verão.

O parlamentar parabenizou o trabalho da Secretaria Municipal de Educação (Semed) na entrega de kits de merenda escolar. A zona urbana já foi atendida. Ao longo desta semana, é a vez da zona rural. Por questões de segurança, há entrave para entrega de kits na área indígena, porém, o secretário João Costa já articula junto ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) uma solução.

À população, Telo estimulou que tome consciência sobre a Pandemia de Covid-19. Frisou resultados, classificados por ele como “satisfatórios”, na baixa de número de casos confirmados e óbitos por dia, porém, considerou que a previsão de pico é para esse período. Com isso, alertou os munícipes que não facilitem, redobrem atenção e cuidados.

“É necessário buscar o entendimento que precisa o isolamento e o distanciamento social. Vamos buscar ficar em casa, usem os serviços de entrega domiciliar, os famosos deliveries. Evitem estar na rua. Fiquem em casa. Protejam-se e protejam suas famílias”, concluiu.

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

9ª Sessão Remota – Quarta-Feira (20/05)

O vereador Afonso Caburi (DEM) tratou sobre a atuação da empresa de fornecimento de energia elétrica, Oliveira Energia, no Distrito do Caburi. Afonso listou situações prejudiciais causadas pela empresa, nas quais teve que intervir em favor da população caburiense. Sobre o assunto, destacou insatisfação porque um trecho que deveria estar contemplado no projeto de recuperação das ruas, sob a responsabilidade da Empresa Oliveira, não consta no projeto. Finalizou manifestando que não vai admitir qualquer prejuízo ao Distrito de Caburi.

O vereador Cabo Linhares (PSL) solicitou troca das luminárias da Rua Rui Araújo, no bairro São Benedito; serviço tapa-buraco no trecho da Ponte do Gavião, na estrada Odovaldo Novo até a entrada na estrada do Macurany; serviço de capina, limpeza, roço e remoção de lixo na Rua 04 do bairro União. Requereu ao bairro União terraplanagem e asfaltamento. Apresentou Moção de Aplausos e Parabenizações aos pedagogos do município de Parintins, pelo dia dedicado aos profissionais da educação.

O vereador Mateus Assayag (PL) requereu à a Amazonas Energia que providencie, urgente urgentíssima regularização no fornecimento de energia elétrica no Residencial Vila Cristina, frente a constantes quedas de corrente e também falta de energia. Pontuou que os moradores têm vários transtornos, diários, com a situação, “principalmente prejuízos com eletrodomésticos queimados”. O edil declarou apoio ao vereador Afonso (DEM) para pressionar empresa Oliveira Energia em soluções aos problemas na Agrovila do Caburi.

A vereadora Vanessa Gonçalves (PP), como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara, denunciou preço abusivo de medicamentos para tratamento da Covid-19. Direcionada ao Governo Estadual e Federal, pediu que o poder público torne os remédios acessíveis aos pacientes. Repudiou cobrança indevida sobre o comprimido de Azitromicina no município. Com Indicação ao Poder Executivo Estadual, também pediu a reinstalação do Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon) em Parintins.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) também discutiu sobre o “preço abusivo” do medicamento Azitromicina durante a Pandemia de Covid-19. Em relação à distribuição de merenda escolar, evidenciou que foi aprovada uma Lei, em que o município já fez sua parte, porém, até o momento, não aconteceu na rede estadual de ensino. Criticou Decreto para retorno das aulas dia 16. “Eu considero irresponsável. Não é porque está se reduzindo a quantidade de casos e de óbitos que o Amazonas vai relaxar com relação ao isolamento social”, avaliou.

O vereador pr. Beto Farias (Republicano) pediu, verbalmente, Moção de Aplausos e Parabenizações ao empresário Fran Canto por se destacar “dentro das ações de combate ao Coronavírus em Parintins”. Frisou que “tem sido um grande parceiro da administração pública e grande idealizador, de muitos projetos e ideias que foram e estão sendo desenvolvidas, principalmente, pela Universidade Federal do Amazonas. Exemplificou as cápsulas que protegem, mediante contato entre médico e paciente contaminado com Covid-19.

O vereador Gelson Moraes (Republicano) apresentou dois requerimentos. À Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) requereu serviço tapa-buraco na Av. Amazonas e Rua João Meireles, no bairro da Francesa. À Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pede informações a respeito de tratamento em pacientes com Covid-19. A questão é se há ou não uso de Cloroquina e/ou Hidroxicloroquina, qual protocolo adotado. Como há controvérsias sobre uso desses medicamentos, hesita possíveis efeitos colaterais.

O vereador Gelson Moraes (Republicano) apresentou dois requerimentos. À Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) requereu serviço tapa-buraco na Av. Amazonas e Rua João Meireles, no bairro da Francesa. À Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) pede informações a respeito de tratamento em pacientes com Covid-19. A questão é se há ou não uso de Cloroquina e/ou Hidroxicloroquina, qual protocolo adotado. Como há controvérsias sobre uso desses medicamentos, hesita possíveis efeitos colaterais.

