Câmara de Parintins aprova proposta de Sala de EJA para comunidade Palhal

Jovens e adultos da comunidade Palhal, no Distrito do Caburi, anseiam o regresso às salas de aula. Eles querem uma oportunidade para concluir o Ensino Fundamental, porém, a maioria não têm condições para vir à sede do município de Parintins e também se manter para prosseguirem os estudos.

Entre as demandas levantadas em visita parlamentar à localidade, o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Telo Pinto (PSDB), constatou essa necessidade. Em sessão remota da Casa Legislativa, na quinta-feira da semana passada (04/06), requereu à Secretaria Municipal de Educação (Semed) a instalação de uma sala do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Realmente, há um número bastante expressivo de pessoas que precisam entrar no programa do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Tem uma demanda para se formar uma turma ou duas lá no Palhal”, defendeu. Por entenderem a importância do pedido, os colegas de parlamento aprovaram, por unanimidade, a solicitação do edil durante a 14ª Sessão Online, nesta segunda-feira (08/06).

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

14ª Sessão Remota – segunda-feira (08/Junho)

14 Proposituras estiveram em pauta para discussão e votação durante a 14ª Sessão Remota Virtual da Câmara Municipal de Parintins nesta segunda-feira (08/06). Todas foram aprovadas, por unanimidade.

Indicação nº 066/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Instituto Federal do Amazonas (Ifam-Parintins)

Propositura: Informação sobre a destinação da merenda escolar da instituição, tendo em vista o momento de pandemia causada pelo Coronavírus. Sugere entrega dos alimentos aos alunos.

Indicação nº 067/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Caixa Econômica Federal

Propositura: Providencie a fixação dos horários de atendimento aos correntistas da agência em Parintins. Solicita também a ampla divulgação desse comunicado informativo.

Indicação nº 068/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Aquisição de uma ambulancha para atender comunitários da região de São João do Jacu.

Indicação nº 069/2020 – Autoria: Gelson Moraes (Republicanos)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Recuperação das estradas do Assentamento da Gleba Vila Amazônia

Indicação nº 070/2020 – Autoria: Cabo Linhares (PSL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Compra de uma ambulancha para a comunidade da Valéria

Requerimento nº 86/2020 – Autoria: Bertoldo Pontes (PSL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Reforma do Posto Policial da Vila Amazônia

Requerimento nº 087/2020 – Autoria: Nêga Alencar (PSC)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio do Setor Técnico de Engenharia da da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

Propositura: Realização de levantamento geral das principais demandas de infraestrutura do bairro da União, como pontos deteriorados das camada asfáltica que necessita de recuperação (operação tapa-buracos), bem como inclusão no programa de recapeamento asfáltico de ruas que precisam de asfaltamento completo.

Requerimento nº 088/2020 – Autoria: Nêga Alencar (PSC)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Relatório de Prestação de Contas da aplicação de recursos recebidos do Governo Federal, do governo do Estado, e outros, para combate à pandemia de Coronavírus (Covid-19), no período que decretou estado de emergência

Requerimento nº 089/2020 – Autoria: Cabo Linhares (PSL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio do Projeto “Água no Jirau”

Propositura: Expansão do projeto na comunidade São Tomé – Mocambo, com urgência

Requerimento nº 090/2020 – Autoria: Telo Pinto (PSDB)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

Propositura: Instalação de sala do Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na comunidade Palhal, distrito do Caburi

Requerimento nº 091/2020 – Autoria: Mateus Assayag (PL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Disponibilização de ambulancha para comunidade São Tomé, do rio Uaicurapá

Requerimento nº 092/2020 – Autoria: Mateus Assayag (PL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Conserto da bomba do poço artesiano que atende a demanda das famílias da comunidade São Pedro do Paraíso – Uaicurapá

Requerimento nº 093/2020 – Autoria: Mateus Assayag (PL)

Destino: Prefeitura Municipal de Parintins

Propositura: Construção de castelo de água para comunidade São Pedro do Paraíso – Uaicurapá

Moção de Aplausos nº 009/2020 – Autoria: Vanessa Gonçalves (PP)

Destino: Primeira Igreja Batista de Parintins e Missão Batista Pastor Lessa

Propositura: Em agradecimento às ações no Baixo Amazonas com foco ao enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.

