Câmara de Parintins cumpre pagamento de 13º a servidores e entrega de relatórios ao TCE

Responsabilidade e Transparência. Esse é o lema da Mesa Diretora do segundo biênio da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Parintins, sob a gestão do vereador-presidente Telo Pinto (PSDB). Tais atributos também são os eixos norteadores do presidente, desde que assumiu a gestão do Poder Legislativo.

Comprovadamente, podemos citar, durante esse mês de junho, o pagamento da metade do 13º Salário dos Servidores – de provimento efetivo ou comissionado. Além do pagamento em dia, com o 50% do Décimo pago na última quarta-feira (12), a Câmara injeta mais de 70 mil reais na economia. A outra metade deve ser efetuada até o dia 20 de dezembro.

Mais um exemplo foi o encaminhamento de relatórios ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), dentro do prazo, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os documentos são referentes às execuções financeiras mensais e quadrimestrais da Casa Legislativa.

Seguir essa linha, e com planejamento, é a estratégia de governança do Parlamento Municipal, o que demonstra retidão no dever administrativo e o compromisso com os gastos públicos.

RELEASE – 17 de junho de 2019 (Segunda-Feira)

Na sessão ordinária dessa Segunda-feira (17), O vereador Renei Mocambo (foto) falou da visita que fez na comunidade São Tomé – Distrito do Mocambo, em que os moradores fizeram novamente o pedido de duas caixas d’água de 5 mil litros e da estrutura que sustenta essas caixas. Ele comprometeu-se a trabalhar, em parceria com a comunidade, para fazer mutirões a partir da próxima quinta-feira (20) para resolver o problema do fornecimento de água. Renei também falou sobre outro pedido da comunidade: reparo da máquina do trator, o qual é o único meio de transporte que eles utilizam para chegar nos seus trabalhos.

O vereador Maildson Fonseca (PSDB) destacou a reinauguração do Balneário Cantagalo. “O prefeito Bi Garcia, como sempre, procura servir à população em todos os aspectos e segmentos. Desta vez, em relação ao lazer, reinaugura aquele espaço, o qual será de grande proveito à população parintinense”, declarou. Sobre o Balneário frisou a importância para a economia dos moradores e pessoas que trabalham informalmente com a venda de alimento nas proximidades. Maildson pontuou ainda sobre futuras inaugurações na área de saúde e, principalmente, na educação com inaugurações de escolas na zona rural.

O vereador Gelson Moraes (PSD) apresentou Requerimento, destinado às Secretarias Municipais de Educação e de Obras, para que seja construída uma nova Escola na comunidade Nossa Senhora de Fátima do Fluminense, no Rio Tracajá, para atender as crianças até o quinto ano do Ensino Fundamental. O vereador pediu Moção de Pesar à família do senhor Antônio Beth, que veio a falecer no dia 16 de junho. Gelson rogou que Deus venha abençoar a todos, pois sabe o quão difícil é passar por um momento desse.

O vice-presidente da Câmara, vereador Tião Teixeira (PTB), tratou sobre a Audiência Pública com a temática Educação do Campo, realizada na sexta-feira (14). Em discurso, o parlamentar agradeceu aos participantes da solenidade e ressaltou a importância do debate de propostas para a efetivação de uma política eficaz no município. Tião Teixeira, autor da propositura para a realização da Audiência Pública, destacou o comprometimento de cada representante de instituições ou da sociedade civil organizada para estabelecer a Educação do Campo, como ferramenta de combate ao êxodo rural.

O vereador pastor Beto Farias (Podemos) explicou sobre sua função como parlamentar, pois há secretários que não entendem as cobranças, fiscalizações e se ofendem. Beto enalteceu o trabalho que vem sendo feito na saúde, citou as UBS que estão sendo inauguradas e elogiou o prefeito Frank Bi Garcia por estar fiscalizando obras e cobrando o acabamento. Declarou que há secretaria com falhas na organização, que toda a população critica, mas, que ele não irá ocultar sua indignação.

O presidente da Câmara, vereador Telo Pinto (PSDB), avaliou alguns eventos como a Audiência Pública para tratar sobre o combate ao trabalho infanto-juvenil, enfatizando que surgiu a ideia para a implantação de um Comitê Intersetorial e da criação de uma Lei para efetivá-lo. Exaltou os trabalhos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth). Tratou também sobre a Audiência Pública sobre Educação no Campo. O parlamentar também congratulou pela reinauguração do Complexo de Esporte e Lazer Canta Galo e ainda sobre sua aclamação à presidência da Associação de Pecuaristas de Parintins (APP).

O vereador Bertoldo Pontes (PSL) apresentou Requerimento solicitando da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) que possa construir um Posto Médico na comunidade Santa Terezinha no Caburi. Na argumentação de sua justificativa declarou que a localidade está “em amplo crescimento e, por este motivo, necessita, com urgência do Posto de Saúde visando a melhoria de atendimento para aqueles comunitários, bem como das comunidades adjacentes.

O líder do prefeito na Câmara, vereador Cabo Linhares (Patriota) apresentou Requerimento para solicitar a manutenção das luminárias no Beco Barbosa. Linhares enalteceu a reinauguração do Balneário Cantagalo. “O prefeito Bi Garcia entregou o Complexo de Esporte e Lazer todo revitalizado, gerando emprego direto e indireto para comunidade parintinense. O Cantagalo foi abandonado pela administração passada, mas com a visão de administrador, o prefeito Bi reformou esse atrativo turístico que receberá a visita de milhares de visitantes no período do Festival”, concluiu Linhares.

Texto e Arte Gráfica: Clely Ferreira – Assessoria de Imprensa da Câmara