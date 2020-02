Câmara de Parintins está na 2ª posição dos municípios em Ranking do controle interno do MPC-AM

A Câmara Municipal de Parintins teve expressiva evolução no Ranking do Controle Interno do Ministério Público de Contas do Estado do Amazonas (MPC-AM). Em avaliação anterior, a Câmara de Parintins obteve a classificação de deficiente, com pontuação abaixo de 537 pontos. Agora, com 736 pontos, o Poder Legislativo Municipal ocupa a terceira posição no quadro geral.

Entre os municípios do Estado do Amazonas, Parintins está em segundo lugar. “Uma gestão legal, com processos organizados. Buscamos verificar e examinar o que estava efetivamente acontecendo de errado nas ações de gestão da Casa e corrigi-las. Foi um compromisso que assumimos e está aí o fruto de nosso trabalho”, afirmou o presidente do Parlamento Municipal, vereador Telo Pinto (PSDB).

Melhorias e progressos são evidentes. A Mesa Diretora biênio 2019/2020 tem exercido as demandas legais e os resultados comprovam o trabalho e compromisso assumidos, por meio do aprimoramento na organização da estrutura interna e o nível de transparência na gestão. Exemplo disso foi que subiu também na posição do Ranking da Transparência das Câmaras dos 62 Municípios do Estado do Amazonas, de 8ª para 5ª posição.

Assessoria de Imprensa da CMP