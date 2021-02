Câmara de Parintins inicia trabalhos em Plenário nesta segunda-feira, 22 de fevereiro

As Sessões serão transmitidas Ao Vivo pela Página Oficial da Câmara Municipal de Parintins no Facebook.

A Câmara Municipal de Parintins inicia no dia 22 de fevereiro, segunda-feira, os trabalhos em Plenário do primeiro período da 18ª Legislatura. As Sessões iniciam com a leitura da Mensagem Anual do Poder Executivo, a ser feita pelo Prefeito de Parintins Bi Garcia (DEM). Na solenidade, o Chefe do Executivo apresentará o Plano de Governo da Prefeitura Municipal de Parintins com os projetos para o exercício de 2021, bem como prestará contas das ações executadas no ano anterior.

O Presidente da Câmara, Vereador Mateus Assayag (PL), informa que as Sessões acontecerão em regime híbrido, todas as segundas e terças-feiras, com a participação presencial e/ou remota (Plenário Virtual) dos parlamentares. Assayag destacou a transmissão ao vivo das Sessões pelas mídias digitais e, no período da tarde, a veiculação através da Rádio Câmara, para que a população possa prestigiar.

Segundo ele, as Sessões vão atender as recomendações das autoridades sanitárias para evitar a disseminação do Novo Coronavírus. “O retorno dos trabalhos em Plenário é importante, mas independente disso, estamos todos os dias trabalhando nas ruas, nas comunidades, atuando nos bairros, lutando pelas demandas da nossa população”, destaca Mateus.

Na terça-feira (23), os Vereadores vão escolher e definir os Presidentes e os Membros das 14 Comissões Permanentes da Câmara. As Comissões têm a finalidade de discutir e votar propostas relacionadas aos diversos setores do município como saúde, educação, obras, meio ambiente, cultura, segurança pública, setor primário, direitos das famílias, entre outros.

Por Mayara Carneiro e Rozenilce Santos – Assessoria CMP

Publicado por Carlos Frazão/JI