Câmara de Parintins recebe serviço de higienização em combate a Coronavírus

A Prefeitura de Parintins realiza a higienização de diversos logradouros públicos da cidade como medida de prevenção ao Coronavírus. Na tarde desta terça-feira (14/04), o serviço foi feito na área externa do prédio da Câmara Municipal de Parintins, a pedido do presidente da Casa, vereador Telo Pinto.

“É um prédio onde recebe uma população bastante grande e este período nós estamos de recesso, mas é necessário fazer essa limpeza do prédio”, justificou o parlamentar.

Como a proposta é higienizar lugares com maior circulação de pessoas e proteger do vírus, o prefeito Bi Garcia (DEM) determinou a execução do serviço. Para eficácia, a limpeza é feita com hipoclorito de sódio, conforme orientação da nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para desinfecção de áreas públicas.

A ação foi realizada para evitar possíveis focos do Coronavírus, uma vez que o vírus sobrevive em algumas superfícies por algum tempo. Ainda essa semana será realizada uma limpeza na parte interna da Casa Legislativa.

Assessoria de Imprensa da CMP